Need for Speed Heat: i voti delle prime recensioni

Need for Speed Heat (disponibile da oggi su PC, PlayStation 4 e Xbox One) sembra aver diviso la stampa internazionale, tra i primi voti troviamo infatti sia giudizi molto positivi che valutazioni negative. Vediamo come se la cava il nuovo Need for Speed.

Tra i voti delle recensioni pubblicate fino a questo momento troviamo Gamer.nl (80/100), App Trigger (85/100), Hardcore Gamer (80/100), Playground.ru (75/100), JeuxVideo (55/100), GamesRadar Plus (70/100), USGamer (60/100), Vandal (60/100), Stevivor (70/100), IGN USA (80/100), SomosXbox (90/100) e Game Over Online (93/100).

Nel momento in cui scriviamo il Metascore su Metacritic è pari a 74/100 per la versione PS4 (User Score 7.8) e 76/100 per la versione Xbox (User Score 6.8) mentre non sono state pubblicate abbastanza recensioni basate sulla versione PC, ricordiamo in ogni caso che la situazione potrebbe cambiare nelle prossime ore con l'arrivo di ulteriori recensioni.

La recensione di Need for Speed Heat pubblicata sulle pagine di Everyeye.it descrive il gioco Electronic Arts con questi termini: "Need for Speed Heat è un racing open world che vuole far pace con i fan della saga dopo l'inciampo di Payback. Per raggiungere il suo scopo lavora alla grande sul sistema di tuning e di modifiche estetiche, guardando con interesse ai capitoli storici dell'epoca PS2, e sfoggia un setting che assomiglia da vicino a quello di Burnout Paradise."