Need for Speed Hot Pursuit e contenuti di Battlefield 2042 gratis con Prime Gaming

Dopo aver già concesso di riscattare gratuitamente Dragon Age Inquisition su PC, Amazon decide di prolungare ed espandere la sua partnership con Electronic Arts. Tramite il servizio di Prime Gaming saranno distribuiti altri titoli gratis targati EA insieme a contenuti aggiuntivi che i giocatori potranno sbloccare in-game.

Come annunciato dal colosso dell'e-commerce, per gli abbonati ad Amazon Prime sarà possibile scaricare senza alcun esborso Need for Speed Hot Pursuit Remastered in edizione PC. In aggiunta, verranno distribuiti contenuti extra per i titoli EA Sports, Apex Legends, e Battlefield 2042.

Apex Legends – A partire dal 5 novembre, i membri Prime possono acquistare il pacchetto Prime Legend of the Month a tema Ash, che include una skin Epica, una skin per armi rara e un ritratto di una leggenda rara. Ulteriori bundle saranno disponibili entro la fine del 2022.

Come avrete notato, si tratta di una collaborazione a lungo termine che si protrarrà anche nel corso del prossimo anno. Amazon promette di regalare ben quattro giochi Electronic Arts a partire dal gennaio 2022 per un arco di tempo di cinque mesi. A questo punto non rimane che attendere le prossime sorprese e, nel frattempo, godersi Dragon Age Inquisition e Need For Speed Hot Pursuit Remastered.