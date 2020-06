Need for Speed Hot Pursuit: EA al lavoro sulla remaster? Il rumor è dubbio

Dopo Burnout Paradise, Electronic Arts potrebbe essere al lavoro su una seconda remastered di un racing game Criterion di enorme successo, ovvero Need for Speed Hot Pursuit, uscito nel 2010.

A rivelarlo è Jeff Grubb di VentureBeat, che cita alcune fonti molto vicine al progetto o comunque al publisher americano. Secondo quanto riportato, Need for Speed Hot Pursuit Remaster uscirà su PS4, Xbox One e Nintendo Switch. C'è da dire che purtroppo Grubb sembra essersi bruciato la sua credibilità nelle ultime settimane, preannunciando giochi per gli eventi Sony, EA e Microsoft che non sono poi apparsi sul palco, tra i tanti citiamo il caso di Mass Effect Remaster, a suo dire praticamente certo all'EA Play del 17 giugno e ad oggi mai annunciato da Electronic Arts.

E' difficile quindi capire quanto ci sia di vero in questo rumor, inoltre sono in molti a chiedersi perchè non lanciare il gioco anche su piattaforme di nuova generazione ma solo su PS4, Xbox One e Switch. Criterion è inoltre attualmente al lavoro sul nuovo Need for Speed quindi sicuramente il team non sarebbe coinvolto nella presunta edizione rimasterizzata.

Tanti i dubbi e per quanto il rumor possa essere interessante la fonte ha un track record decisamente negativo, dunque vi invitiamo a prendere quanto riportato con le dovute precauzioni.