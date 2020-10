Need for Speed Hot Pursuit, leak per la Remastered: data di uscita, multiplayer, crossplay

È ormai da diversi giorni che il team di Electronic Arts e gli account social ufficiali dell'IP preannunciano novità legate alla celebre serie di racing game.

Il processo è culminato solo pochi giorni fa con l'apertura di un sito teaser per un annuncio a tema Need for Speed. La natura di quest'ultimo, tuttavia, potrebbe essere trapelata in anticipo a seguito del diffondersi in rete di presunti leak. Questi ultimi, confermando i rumor circolanti già da diverse settimane, puntano nella direzione di un reveal di Need for Speed: Hot Pursuit Remastered.

Nello specifico, le ultime indiscrezioni hanno diffuso in rete cover e immagini della Remastered di Need for Speed Hot Pursuit. A queste ultime, si aggiungono ora ulteriori dettagli. In particolare, il gioco dovrebbe includere al suo interno alcuni nuovi contenuti, per un totale di circa 6 ore, da spenderetra sfide, obiettivi e lo sblocco di personalizzazioni. Need for Speed: Hot Pursuit Remastered includerebbe inoltre un comparto multigiocatore con supporto al cross-play. Sempre secondo i leak, originatasi da un annuncio avvistato in Giappone, il rifacimento del racing game sarebbe ormai in dirittura di arrivo, con pubblicazione attesa per il prossimo 6 novembre, su PlayStation 4 e Nintendo Switch.



Al momento, lo ricordiamo, nessuna delle informazioni riportate è ufficiale, ma l'attesa per saperne di più sarà decisamente breve. Secondo quanto indicato dal sito teaser, il revel del titolo Need for Speed è atteso per oggi, lunedì 5 ottobre, alle ore 17:00.