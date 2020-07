Need for Speed Hot Pursuit nei listini di un rivenditore: remaster in vista?

Sul finire dello scorso mese hanno cominciato a circolare in rete delle voci sull'esistenza di una remaster di Need For Speed: Hot Pursuit, primo gioco della serie ad essere stato sviluppato da Criterion Games e arrivato sugli scaffali nell'ormai lontano 2010 nelle edizioni per PlayStation 3, Xbox 360 e PC.

Ebbene, sembra che qualcosa si stia muovendo davvero, dal momento che Need For Speed: Hot Pursuit è appena apparso nei listini di un rivenditore che opera in Australia e Nuova Zelanda (Mighty Ape) nelle versioni per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch! Allegata alla scheda ci sono anche le due immagini che potete visionare in calce a questa notizia. Il gioco risulta persino già prenotabile a 95 dollari neozelandesi, l'equivalente di 54 euro, ma purtroppo la pagina non ci rivela ulteriori informazioni.

Che si tratti davvero della remaster di Need For Speed: Hot Pursuit? L'ipotesi non ci appare per nulla improbabile, dal momento che un racing arcade di Criterion Games, Burnout Paradise, è già tornato a nuova vita in tempi relativamente recenti con Burnout Paradise Remastered. Inoltre, una versione rimasterizzata di Hot Pursuit potrebbe rappresentare un appetitoso antipasto in vista della portata principale, ovvero il capitolo next-gen di Need For Speed sviluppato, guarda caso, proprio da Criterion, che ha ereditato le redini della serie da Ghost Games.