Need for Speed Hot Pursuit Remastered: cover e immagini svelate in anticipo

Sono mesi che si vocifera dell'esistenza di Need for Speed Hot Pursuit Remastered, ma le speculazioni si sono intensificate davvero in questi giorni. Dapprima la remaster è apparsa nel database dell'ente di valutazione coreano, dopodiché Electronic Arts ha cominciato a lanciare alcuni teaser attraverso i canali social della serie.

L'ultimo di questi teaser ci ha lasciati con una data e un orario, lunedì 5 ottobre alle ore 17:00, ovvero il momento in cui dovrebbe avvenire l'annuncio di Need for Speed Hot Pursuit Remastered. Ebbene, come sempre più spesso accade in quest'industria, l'effetto sorpresa è venuto meno, poiché nelle scorse ore sono trapelate in rete le cover del gioco nelle versioni PlayStation 4 e Nintendo Switch, e ben tre screenshot che mettono in evidenza il comparto tecnico tirato a lucido per l'attuale generazione.

L'artwork di copertina, che potete visionare in calce assieme agli scatti, è lo stesso di quello che caratterizzava l'edizione originale, che ricordiamo essere uscita nell'ormai lontano 2010 su PlayStation 3, Xbox 360 e PC. Need for Speed Hot Pursuit rappresentò il primo lavoro di Criterion Games per la serie, studio di sviluppo responsabile anche di Most Wanted che in tempi molto recenti ha ripreso le redini di Need fo Speed.