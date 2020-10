Need for Speed Hot Pursuit Remastered per errore su Nintendo eShop: primi gameplay leak

Prima del reveal di Need for Speed: Hot Pursuit Remastered, l'annuncio del titolo era stato anticipato da un ampio numero di rumor e indiscrezioni. Ora che il gioco è ufficiale, a colpirlo sono nuovi leak.

Una vicenda alquanto bizzarra sembra infatti aver coinvolto la produzione di casa Electronic Arts. A segnalarlo è stata inizialmente la community di Reddit, seguita da quella di ResetEra. Sembra che Need for Speed: Hot Pursuit Remastered sia stato erroneamente reso disponibile, nella sua versione Nintendo Switch, sul mercato messicano. Il Nintendo eShop del Paese ha reso temporaneamente possibile l'acquisto del gioco, si riferisce, a alcuni utenti sembrano averne approfittato.

A testimonianza dell'inconveniente, in rete hanno fatto la propria comparsa alcuni screenshot, che potete visionare in calce a questa news. Non sono poi mancati all'appello primi video gameplay leak, che immortalano Need for Speed: Hot Pursuit Remastered in azione su Nintendo Switch, sia in modalità portatile sia in modalità docked. Anche questi ultimi sono visionabili in calce.



Il racing game sarà disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC a partire dal prossimo 6 novembre. Nell'attesa del debutto ufficiale del racing game, sulle pagine di Everyeye trovate il provato di Need for Speed: Hot Pursuit Remastered redatto da Matteo Mangoni.