Need for Speed Hot Pursuit Remastered: nuovo indizio da EA sul reveal imminente

I profili social di Electronic Arts invitano gli appassionati di NFS a "tenere gli occhi aperti": tutti gli indizi raccolti in queste settimane dalla community conducono verso l'annuncio imminente di Need for Speed Hot Pursuit Remastered.

Il ritorno dell'iconico racing game a mondo aperto di Criterion su PC e console current-gen, o comunque di un nuovo capitolo della serie di Need for Speed, viene anticipato dagli stessi rappresentanti del colosso videoludico americano con l'eloquente immagine che potete ammirare nel tweet in calce alla notizia.

Nelle scorse settimane, i rumor e i leak sulla versione rimasterizzata di NFS Hot Pursuit sono stati alimentati da retroscena condivisi dal giornalista Jeff Grubb di VentureBeat e, soprattutto, dalla comparsa del gioco nei listini di diversi rivenditori internazionali. È di pochi giorni fa, infine, l'apparizione di NFS Hot Pursuit Remastered nel rating in Corea, come ulteriore riprova dell'imminente reveal ufficiale del titolo.

In attesa di scoprire cosa bolle in pentola, ricordiamo a chi ci segue che il penultimo capitolo maggiore della serie racing di EA, Need for Speed Payback, rientra nell'offerta sui giochi gratis PS Plus di ottobre insieme all'avventura horror Vampyr.