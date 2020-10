Need for Speed Hot Pursuit Remastered è realtà: video reveal e tutte le novità di gameplay

A conferma dei leak su Need for Speed Hot Pursuit Remastered, Electronic Arts presenta ufficialmente la riedizione current-gen del celebre racing game a mondo aperto di Criterion.

In questa sua nuova veste grafica, Hot Pursuit strizzerà l'occhio a tutti gli appassionati della serie e alle nuove leve di NFS proponendo loro tutta l'esperienza e l'offerta contenutistica del titolo originario (compresi tutti i DLC), con l'aggiunta di ulteriori attività tra sfide principali, obiettivi secondari, personalizzazioni e collezionabili.

Il titolo vanterà anche un ricco comparto multiplayer con supporto pieno al Cross-Play: sarà quindi possibile accedere a lobby condivise per affrontare in gara i giocatori provenienti da tutte le piattaforme.

Quanto alle specifiche su risoluzione e framerate, NFS Hot Pursuit Remastered girerà su Switch a 1080p e 30fps in modalità docked e a 720p/30fps in modalità portatile, in 4K/30fps su PC, PS4 PRO e Xbox One X e a 1080p/30fps su PS4 e Xbox One "base". Tra le migliorie grafiche della Remastered, si segnalano infine la riformulazione dell'interfaccia, l'aggiunta di riflessi con una maggiore risoluzione, delle texture potenziate, un filtro AA/SSAO più performante e degli effetti particellari più evoluti.

La commercializzazione di Need for Speed Hot Pursuit Remastered è prevista per il 6 novembre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.