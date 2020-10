Need for Speed Hot Pursuit: la Remastered sfreccia nel nuovo video gameplay

Con il video reveal di Need for Speed Hot Pursuit Remastered, in rete compaiono i primi filmati dimostrativi realizzati dalla stampa di settore dopo essersi cimentata con la riedizione current-gen del celebre racing game a mondo aperto di Electronic Arts.

Il video gameplay confezionato dalla redazione di GameSpot, ad esempio, offre agli appassionati l'opportunità di familiarizzare con le novità promesse da EA tra ammodernamento della grafica, contenuti inediti e funzionalità aggiuntive.

Rispetto all'edizione originaria, la remaster di NFS Hot Pursuit comprenderà infatti dei riflessi a una risoluzione più elevata, delle texture maggiormente definite, un filtro AA/SSAO più performante, tanti nuovi effetti particellari e un'interfaccia riformulata in funzione dell'aumento di risoluzione.

Non mancheranno poi il supporto al Cross-Play con lobby multiplayer unificate tra tutte le piattaforme e tutti i contenuti del titolo base, inclusi i relativi DLC. La verà novità dell'ultima versione di Hot Pursuit sarà però l'iniezione di originalità rappresentata dall'ingresso di ulteriori attività, con obiettivi secondari e personalizzazioni da ottenere superando le sfide di un sistema di progressione completamente rivisto.

L'uscita del titolo è prevista per il 6 novembre su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra prova di Need for Speed Hot Pursuit Remastered, con tutte le considerazioni e le analisi di Matteo Mangoni sui contenuti di questo racing game.