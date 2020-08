Need for Speed Hot Pursuit Remastered su Switch e Xbox One: avvistata su Amazon UK

È ormai da qualche tempo che diverse voci di corridoio indicano come possibile un ritorno sul mercato videludico di Need for Speed: Hot Pursuit, pubblicato nel 2010 su PlayStation 3, Xbox 360, Nintendo Wii e PC.

In particolare, i rumor più diffusi puntano su di una Remastered di Need for Speed: Hot Pursuit sviluppata da Electronic Arts. Mai ufficialmente annunciato, il titolo è per ora avvolto nel mistero. L'incertezza sulla sua esistenza è stata di recente oggetto di dibattito in seguito a un avvistamento del gioco realizzato nei listini di un rivenditore. In particolare, Need for Speed: Hot Pursuit Remastered risultava disponibile nel catalogo di Mighty Apes, retailer operativo prevalentemente nel mercato australiano e neozelandese.



Ora, un'edizione rimasterizzata del racing game ha fatto la sua comparsa anche nei listini di Amazon UK. Il noto portale di e-commece riporta infatti una scheda dedicata a una Need for Speed: Hot Pursuit Remastered in arrivo su Nintendo Switch e Xbox One. La data di uscita indicata corrisponde a venerdì 13 novembre 2020, mentre il prezzo di lancio indicato è pari a £34,99. Al momento, la pagina non riporta alcuna immagine relativa alla possibile cover del prodotto. Un ulteriore indizio dell'effettiva esistenza di Need for Speed: Hot Pursuit Remastered? Per scoprirne di più, sarà necessario attendere un eventuale annuncio ufficiale da parte di EA.