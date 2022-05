Need for Speed Mobile: video leak mostra in azione il racing game di EA e Tencent

Proprio come suggerivano gli annunci di lavoro pubblicati da Tencent, sembra proprio che la holding cinese abbia stretto una collaborazione con Electronic Arts per dar vita ad un gioco della serie racing arcade di Need for Speed destinato ad approdare su dispositivi mobile.

Su reddit è spuntato un video leak che mostra Need for Speed Online Mobile in azione. Ciò che potete osservare seguendo questo collegamento sembra essere un titolo piuttosto ambizioso per essere un progetto mobile, e l'impressione è che Need for Speed Heat costituisca una forte ispirazione per questo nuovo capitolo della serie. Il video in questione mostra alcune sezioni di gioco nella mappa open world e conferma la presenza del ciclo giorno/notte. Il sistema di guida sembra essere fedele a quello del franchise, caratterizzato da derapate spericolate, utilizzo sfrenato del NOS e da uno stile generale fortemente arcade.

Secondo gli annunci di lavoro avvistati in rete Tencent ha affidato il gioco alle mani di TiMi Studio, ma il progetto vede la stretta collaborazione di Electronic Arts. Il publisher statunitense ha intenzione di espandere ulteriormente la serie con il nuovo capitolo per PC e console next-gen co-sviluppato da Criterion e Codemasters. Stando alle indiscrezioni di Jeff Grubb, il gioco vedrà la luce entro la fine del 2022.