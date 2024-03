Need For Speed Most Wanted: il classico del 2005 rivive nel remake fan-made in UE5

Pubblicato nel 2005, Need For Speed Most Wanted è considerato uno dei migliori esponenti dello storico franchise di corse arcade, ancora oggi nel cuore degli appassionati. E c'è anche chi si sta impegnando a farlo rivivere attraverso un remake amatoriale in Unreal Engine 5.

NonstalgiaNexus ha pubblicato su Youtube un video di circa 15 minuti tutto incentrato sul suo progetto, che ci mostra in azione le strade di Rockport City ricreate attraverso il motore grafico di ultima generazione targato Epic Games. Gli autori dell'ambizioso remake fan-made hanno implementato tecnologie quali Niagara e NOS FX per la sua realizzazione, oltre ad aver aggiunto alberi 3D ciascuno con un proprio effetto di movimento ben definito. Per quanto riguarda le texture delle strade, i creatori hanno riutilizzato gli asset della versione Xbox 360 del gioco upscalate, oltre a perfezionamenti grafici e audio attraverso le tecnologie più moderne.

In aggiunta, NostalgiaNexus sta lavorando anche a un sistema personalizzato di traffico, definito tuttavia ancora "work in progress". Per quanto intrigante, il remake fan-made di Need For Speed Most Wanted non è disponibile per il download e al momento non sembra che i suoi creatori abbiano intenzione di metterlo a disposizione per i fan anche quando progetto sarà ultimato. In ogni caso per gli appassionati di Need For Speed resta comunque un bel vedere che fa sognare un remake vero e proprio.

A tal proposito in passato si è appunto parlato di un possibile remake di Need For Speed Most Wanted, non è chiaro però se proprio del classico del 2005 oppure del gioco omonimo del 2012. Al momento, però, nulla si è ancora concretizzato.

