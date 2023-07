Need for Speed Most Wanted: un remake all'orizzonte?

Need for Speed: Most Wanted (2005) è un videogioco di corse d'auto open-world sviluppato da EA Canada per il quale sono state realizzate alcune versioni diverse. Due post dell'attrice Simone Baily, rispettivamente su Twitter e su Instagram, lasciano pensare a un potenziale remake in cantiere.

I due messaggi sul web, dopo essere stati menzionati su Reddit, sono stati completamente rimossi, ma sembra che entrambi facessero presagire l'arrivo imminente di un remake per Need for Speed Most Wanted.

Non è dato sapere quale versione sarebbe effettivamente oggetto di un rifacimento HD, ma molti utenti su Reddit sperano che sia quella del 2005. Qui i giocatori potevano partecipare a gare clandestine su strada, utilizzando una varietà di auto del mondo reale con licenza che potevano essere potenziate e personalizzate con nuovi componenti.

Ostacolati dalla polizia, il gioco prevedeva tre modalità di gioco e la disponibilità del multiplayer per i giocatori su determinate edizioni. Forse è per l'unione di questi aspetti che molti preferirebbe ritrovare la versione del 2005 in HD, per quanto diversi altri utenti esprimano il desiderio anche per la versione del 2012.

In ogni caso, secondo il popolo di Reddit, il fatto che l'autrice dei post li abbia rimossi è già di per sé una conferma officiosa dell'esistenza del progetto. Per adesso non è stata rilasciata alcuna dichiarazione ufficiale in proposito, perciò dovremo attendere...e sperare.



I giocatori sono ormai avvezzi a potenziali annunci di remake non ancora realizzati, basti pensare alla tanto chiacchierata esistenza di Final Fantasy 9 Remake o il possibile remake di Assassin's Creed 4 Black Flag.