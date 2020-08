Need for Speed next gen: un dubbio leak mostra il video del prototipo

Attraverso il canale YouTube di BlackPanthaa, il creatore di contenuti ha diffuso un video leak che mostrerebbe, a suo dire, un primissimo prototipo di Need for Speed next gen per PC, PS5 e Xbox Series X.

Nel filmato in questione ci vengono proposte delle scene di gameplay tratte da uno scenario ancora in pieno sviluppo, con diversi elementi grafici a bassa risoluzione, delle architetture con modelli poligonali spartani e un'interfaccia appena abbozzata.

La scarsa qualità del girato contribuisce però a sollevare più di un dubbio sull'effettiva autenticità di questo video, specie in considerazione dell'assenza di ulteriori dettagli forniti dallo youtuber nel riferire, se non altro, quando ha potuto accedere a questo materiale.

Nel lasciare a voi ogni giudizio su questo filmato, vi ricordiamo che Electronic Arts ha già mostrato delle scene tratte dal prossimo capitolo della serie racing di Need for Speed nel corso dell'ultimo evento digitale EA Play Live, durante il quale il colosso videoludico americano ha offerto un assaggio di grafica nextgen con un trailer su Dragon Age 4, Battlefield 6 e NFS per PS5 e Xbox Series X. Ricordiamo inoltre che nel mese di giugno i rappresentanti di EA specificarono che il futuro Need for Speed sarà sviluppato da Criterion.