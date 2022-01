Need for Speed diventa online e open world? Spunta un annuncio di lavoro

In attesa di scoprire dettagli ufficiali su di un nuovo Need for Speed per PlayStation 5 e Xbox Series X|S, la community videoludica ha realizzato un interessante avvistamento.

Dalle pagine del sito ufficiale di Tencent, arriva infatti una serie di annunci di lavoro che pare suggerire un nuovo capitolo della serie in sviluppo presso TiMi Studio. Già autore di Call of Duty: Mobile e Pokémon Unite, il team starebbe in particolare lavorando ad una declinazione open world di Need for Speed, pensata per un esordio su dispositivi mobile, presumibilmente sia iOS sia Android.



Il progetto, realizzato in collaborazione con Electronic Arts, sarebbe al momento conosciuto internamente con il nome in codice di Need For Speed Online Mobile, anche se per ora mancano conferme ufficiali. in merito Stando a quanto possibile ricavare dai diversi annunci di lavoro pubblicati da Tencent - e indirizzati a game designer, 3D asrtist e molte altre categorie professionali del mondo dei videogiochi -, questo nuovo Need for Speed dovrebbe essere realizzato tramite il versatile e diffuso Unreal Engine 4.



In attesa di un eventuale annuncio ufficiale che possa confermare tali deduzioni, ricordiamo che le ultime novità sulla serie racing risalgono all'autunno del 2020. Nel novembre, il nostro Matteo Mangoni vi aveva infatti raccontato tutti i dettagli dell'ultimo capitolo della serie nella sua recensione di Need for Speed: Hot Pursuit Remastered.