Need For Speed: partito un conto alla rovescia per il reveal del nuovo gioco!

Dopo che Electronic Arts aveva comunicato la scelta di non mostrare il nuovo capitolo della serie Need For Speed all'E3 2019 , le speranze della community si erano concentrate sulla fiera di Colonia.

Ebbene, sembra proprio che non sarà necessario attendere l'apertura dei cancelli della Gamescom 2019 per scoprire almeno i primi dettagli sul progetto. Un misterioso sito teaser di EA è infatti apparso recentemente in rete. Il portale ad ora non offre alcun contenuto, tranne i riferimenti ad Electronic Arts. L'home page, tuttavia, è interamente dedicata ad un conto alla rovescia, introdotto dalla sigla "NFS". Insomma, gli indizi sembrano proprio puntare nella direzione di un primo reveal del nuovo Need For Speed.



Come potete verificare nell'immagine presente in calce a questa news, nel momento in cui scriviamo il countdown indica come restanti due giorni, quattro ore e circa quaranta minuti. Il conto alla rovescia dovrebbe quindi raggiungere lo zero nel corso della giornata di mercoledì 14 agosto, indicativamente intorno alle ore 16:00 del fuso orario italiano. Ad ora, non si hanno indizi su ciò che sarà mostrato, ma potrebbe essere ragionevole attendersi un primo teaser trailer che funga da "antipasto" all'apertura della Gamescom.



Ad ora non si sa molto sul nuovo capitolo della serie Need For Speed, ma alcuni rumor diffusisi a luglio puntavano sul titolo Need For Speed Heat.