Need For Speed Payback: come guadagnare denaro velocemente

Need for Speed Payback è uno dei nuovi titoli disponibili gratuitamente per il download da parte di tutti gli abbonati al servizio Playstation Plus per il mese di ottobre. In questa guida vi forniremo alcuni trucchi per guadagnare denaro in-game molto più velocemente.

Il denaro virtuale che potete accumulare durante le vostre attività in Need for Speed Payback può essere poi riutilizzato per acquistare nuove auto, tra le oltre 70 disponibili, modifiche per i veicoli che possedete, utili per fare un po’ di sano tuning, e nuove personalizzazioni estetiche. Le modalità per guadagnare denaro sono diverse, ma alcune sono molto più remunerative di altre, anche se la principale resta quella di vincere le gare a cui partecipate.

Scommesse

Prima di ogni gara vi sarà data la possibilità di piazzare delle scommesse su uno dei concorrenti che si sfideranno sul tracciato, compresi voi stessi, in base ad una serie di compiti che richiederanno di completare particolari obiettivi. A seconda della difficoltà del compito varierà il premio in caso di successo, e in alcune occasioni il guadagno potrebbe rivelarsi estremamente vantaggioso: di conseguenza, se vi sentite in grado di poter completare uno di questi obiettivi dovreste puntare una buona quantità di denaro su di voi, e concentrarvi poi duranti la gara per completare il compito richiesto, oltre che per vincere. Ripetendo questo procedimento per alcune gare di fila vedrete il vostro gruzzolo di denaro virtuale crescere esponenzialmente.

Speed Card e Potenziamenti

Nonostante la tentazione potrebbe essere grande, è sempre bene evitare di mantenere bloccati i propri risparmi per troppo tempo: non fatevi distrarre dal sogno di acquistare il prima possibile l’auto dei vostri sogni, altrimenti rischierete di annullare completamente ogni vostro progresso intermedio. Procedete piuttosto a step, andando a migliorare costantemente le prestazioni del vostro veicolo tramite potenziamenti a motore, sospensioni, trasmissioni e quant’altro tramite le Speed Card, per poi effettuare un upgrade completo nel caso in cui vi doveste accorgere che l’auto non sia più in grado di sostenere i ritmi delle nuove gare. In questo modo riuscirete a restare sempre al passo con la potenza e le prestazioni dei veicoli dei vostri avversari, e potrete di conseguenza battervi sempre al massimo delle vostre possibilità durante le gare, in modo tale da non perdere in partenza i premi che queste vi forniranno.Per massimizzare i potenziamenti offerti dalle Speed Card, ricordatevi di abbinare quelle dello stesso marchio produttivo, identificate ognuna da un colore differente per migliorarne la riconoscibilità.

Un modo per ottenere denaro dalle Speed Card anche in maniera diretta, oltre che indiretta, tuttavia esiste: potete vendere le carte che non utilizzate e che non vi servono, magari perché doppioni, perché vecchie oppure perché non sono del colore adatto, in cambio di una certa quantità di denaro. In questo modo potrete poi reinvestire quei soldi in Speed Card che vi possono essere più utili, oppure conservarli per investimenti futuri.

Viaggio Rapido e Cartelloni Pubblicitari

Per spostarvi nell’enorme mappa del mondo di Need for Speed Payback potrete sfruttare alcuni punti di viaggio rapido, ma per utilizzarli dovreste sborsare discrete quantità di denaro, che potrebbe invece essere investito in Speed Card e nuove auto. Inoltre, evitare il viaggio rapido e guidare liberamente fino alle vostre destinazioni aumenterà le vostre probabilità di imbattervi in alcuni cartelloni pubblicitari, che se sfondati (spesso in seguito ad un’acrobazia) vi ricompenseranno con una piccola ma comunque importante somma di denaro.

Più in generale, anche gli altri collezionabili sparsi per la mappa di gioco vi permetteranno di ottenere denaro e ricompense: tra questi collezionabili troviamo le fiches da poker e le carcasse di vecchie auto da riparare.



Vi ricordiamo che Need for Speed Payback è gratis per gli abbonati Playstation Plus, potete scaricarlo liberamente per tutto il mese di ottobre e giocarci fino a quando resterete iscritti al servizio.