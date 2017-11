Need for Speed Payback: come trovare e costruire le auto abbandonate

vi permette di sbloccare numerosi oggetti, tra cui le ricercatissime auto abbandonate. In questa guida vi illustreremo dunque come trovare le auto abbandonate, in modo da aggiungerle alla vostra collezione.

Need for Speed Payback include cinque diverse auto abbandonate, elencate di seguito:

Ford Mustang 1965

Nissan Fairlady 240ZG 1971

Volkswagen Beetle 1963

Chevrolet C10 Stepside Pickup 1965

Chevrolet Bel Air 1955

Per ottenere le auto abbandonate dovrete anzitutto trovare i pezzi che le compongono, in modo da unirli insieme e formare l’auto completa. Dopodiché, potrete personalizzare l’auto e renderla una delle migliori vetture presenti nel gioco.

Per sbloccare le cinque auto abbandonate dovrete completare una serie di gare e battere il boss di ciascuna competizione. A questo punto vi verranno fornite delle indicazioni che vi permetteranno di trovare i pezzi di ogni auto abbandonata. Seguite dunque gli indizi e recuperate i pezzi di tutte le auto.

Quando arriverete nei pressi della location designata riceverete un avviso sulla mappa, che vi segnalerà l’esatta posizione del pezzo tramite un segnale acustico. Percorrete le strade sterrate: spesso i pezzi si nascondono tra le sterpaglie.

Come costruire le auto abbandonate

Dopo aver raccolto tutti i pezzi di un’auto abbandonata, potrete assemblarla e tramutarla a tutti gli effetti in una vettura. A questo punto dovrete assegnare una classe all’auto, scegliendo tra Race, Off-Road, Drift, Drag o Runner. Potrete infine personalizzare le auto abbandonate in vostro possesso, migliorandone l’aspetto e le prestazioni.