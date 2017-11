Need for Speed Payback: dieci ore di prova gratis per gli abbonati EA Access

ha reso disponibile da oggi la prova gratuita diper gli abbonatisu Xbox One e PC, i quali potranno provare le principali modalità di gioco per un totale di dieci ore.

La versione di prova di Need for Speed Payback offre l'accesso ai primi due capitoli dello Story Mode (tra cui la missione Colpo in Autostrada) e alle Speedlist multigiocatore per un totale di dieci ore. I progressi raggiunti potranno essere salvati ed esportati nella versione completa, in vendita con il 10% di sconto per gli utenti EA Access.

Need for Speed Payback sarà disponibile dal 10 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, per saperne di più vi rimandiamo alla nostra Video Anteprima.