Need For Speed Payback: ecco l'elenco completo delle auto disponibili

Need For Speed Payback sarà disponibile a partire dal 10 novembre sulle piattaforme sopraccitate. Coloro che hanno effettuato il preorder della Deluxe Edition potranno cominciare a giocare già da martedì 7 novembre.

Le vetture disponibili saranno in totale 74. Di seguito, potete consultare la lista integrale che include i modelli di alcune delle case automobilistiche più celebri del pianeta, come Audi, BMW, Chevrolet, Ford, Lamborghini, Porsche e Volvo:

ha pubblicato sul proprio sito ufficiale l'elenco completo delle automobili di, il nuovo capitolo della serie in dirittura di arrivo su Playstation 4, Xbox One e PC.

Altri contenuti per Need for Speed Payback