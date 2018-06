Need For Speed Payback entra nel Vault di EA Access su Xbox One e PC

Electronic Arts ha annunciato che Need For Speed Payback è entrato nel Vault di EA Access su Xbox One e PC. Tutti gli utenti abbonati al servizio possono scaricare il gioco gratuitamente su entrambe le piattaforme.

Se siete abbonati al servizio di EA Access, dunque, a partire da oggi potete scaricare gratuitamente Need For Speed Payback sia su Xbox One che su PC. Dal momento che il titolo include il supporto alla console premium di Microsoft, inoltre, se siete in possesso di Xbox One X avrete la possibilità di giocare a 4K sfruttando le potenzialità della piattaforma.

Ricordiamo che l'abbonamento EA Access è sottoscrivibile sia in versione mensile a 3,99 euro che in quella annuale a 24,99 euro, con la possibilità di accedere a tutti i giochi presenti nel Vault. Per saperne di più sul titolo, vi rimandiamo alla nostra Video Recensione di Need For Speed Payback.