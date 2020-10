Need For Speed Payback gratis su PS Plus: la guida per migliorare e potenziare l'auto

La modifica e il tuning delle auto, oltre alla loro personalizzazione estetica, è sempre stata una delle colonne portanti della serie di Need for Speed, e anche NFS Payback non fa eccezione in questo.

Per questo capitolo della serie, gli sviluppatori hanno deciso di introdurre un sistema di upgrade e modifica delle componenti dei vostri veicoli completamente nuovo, non più basato sulla componentistica classica quanto piuttosto su una serie di carte, chiamate Speed Cards. Potrete ottenere alcune di queste carte come parte della ricompensa in seguito al completamento di eventi e gare, oppure potrete decidere di acquistarle, a seconda delle vostre necessità, tramite un negozio dedicato. Al suo interno, potrete scegliere una Speed Card specifica e acquistarla utilizzando il denaro in-game, oppure potrete spendere i gettoni ottenuti dalle Spedizioni per guadagnare una Speed Card casuale.

I potenziamenti che per qualunque motivo non doveste utilizzare possono essere rivenduti in cambio di risorse con le quali potrete acquistare nuove Speed Card, in modo tale da mantenere il vostro veicolo sempre aggiornato e in grado di competere per le prime posizioni ad ogni evento. Tramite il vostro Garage potrete equipaggiare e rimuovere gli upgrade dalle vostre auto, ma prestate attenzione poiché ogni Speed Card può essere utilizzata solamente sul veicolo per il quale è stata precedentemente acquistata, e non possono quindi essere interscambiate tra veicoli diversi. Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche la guida per guadagnare soldi in NFS Payback oltre alla guida con i trucchi di Need for Speed Payback.