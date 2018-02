Need for Speed Payback: la modalità free-roam arriva domani su tutte le piattaforme

Tramite un post sul profilo Twitter ufficiale del gioco,ha annunciato che la tanto attesa Modalità free-roam di, chiamata, sarà lanciata domani 13 febbraio su PC, Playstation 4 e e Xbox One, tramite un update gratuito.

Come leggiamo sul sito del publisher, grazie ad Alldrive: Hangout potremo esplorare Fortune Valley, scattare istantanee e viaggiare senza meta insieme ai nostri amici e agli altri membri della community di Need for Speed Payback.

L'aggiornamento includerà anche altre novità, come le nuove variazioni per la luce sottoscocca e per il fumo degli pneumatici, e i cosiddetti Pacchetti Rimonta, ognuno dei quali sarà disponibile per l'acquisto tramite valuta in-game dopo aver superato un punto preciso della campagna. Saranno introdotte, infine, la possibilità di vendere o scambiare tutte le Speed Card non equipaggiate, oltre a diverse migliorie per i menu e per la modalità istantanea pro. Cosa ne pensate del nuovo aggiornamento di Need for Speed Payback?