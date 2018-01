Need for Speed Payback: la modalità free roam online arriverà nel 2018

Nella giornata di oggi, tramite Twitterha augurato un felice nuovo anno a tutti i giocatori e ha confermato che nel corso del 2018riceverà gratuitamente una delle feature più richieste fino a questo momento dai fan: la modalità free roam online.

Per il momento l'azienda non ha condiviso ulteriori dettagli in merito, per saperne di più sul periodo di uscita dovremo dunque attendere ulteriori aggiornamenti. Cosa ne pensate di questa futura aggiunta? Ricordiamo che Need for Speed Payback è disponibile su PC, Playstation 4 e Xbox One. Sulle nostre pagine Giuseppe Arace ha premiato il gioco con un 7.5 (qui la recensione completa), definendolo come "un racing game solido, longevo e vario, eppure ancora incapace di dettare nuovi standard per il suo genere d’appartenenza".