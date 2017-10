Need for Speed Payback: nasce la Ford Mustang personalizzata per il gioco EA

Tutto è pronto per l’uscita di, il nuovo capitolo del franchise videoludico racing più venduto al mondo. Ma questa voltaha deciso di spingersi oltre...

Per celebrare l’uscita del titolo action-driving più atteso, EA porta all’estremo una delle caratteristiche che da anni appassiona di più i giocatori di tutto il mondo. E lo fa con chi se ne intende... La personalizzazione dei veicoli, che ormai da anni rappresenta il cuore pulsante di Need for Speed, prende vita grazie a Garage Italia Customs, l’officina di restyling e personalizzazione più rinomata del settore automotive.

Dall’atmosfera adrenalinica del titolo cult di Electronic Arts e dal genio creativo dei professionisti di Garage Italia Customs nasce l’esemplare esclusivo di Ford Mustang Need for Speed Payback, il risultato della massima evoluzione della personalizzazione che rende unica l’experience del videogioco e che ora diventa realtà. Un look in perfetto stile Need for Speed e una livrea esclusiva che richiama perfettamente l’atmosfera del gioco, in cui i piloti si destreggiano tra inseguimenti a tutta velocità con la polizia e scorribande mozzafiato. La cura per i dettagli alla base di questa personalizzazione emerge dal meticoloso lavoro artigianale che ha interessato la carrozzeria e gli interni dell’abitacolo, dai sedili al cruscotto brandizzato Need for Speed, per un’esperienza di guida e azione indimenticabile.

A partire dal 10 novembre, l’esemplare di Ford Mustang personalizzato Need for Speed Payback sarà protagonista su DMAX e su Dplay.com, il servizio OTT gratuito del gruppo Discovery Italia, dove si potranno scoprire tutte le fasi della trasformazione del veicolo, con contenuti esclusivi e approfondimenti sullo spettacolare lavoro di custom realizzato. Sarà possibile vedere da vicino lo studio dell’auto da parte di Garage Italia Customs e scoprire i trucchi del wrapping attraverso gli occhi dei professionisti. Grazie alla collaborazione con Ford i giocatori potranno interagire con un’automobile iconica come la Ford Mustang, oltre a tanti altri modelli di supercar all’interno del gioco, ma non solo.

Per celebrare in maniera ancora più straordinaria l’uscita ufficiale di Need for Speed Payback e coinvolgere i milioni di appassionati della serie, lo stesso 10 novembre prenderà il via un grande concorso online su Dplay in collaborazione con GameStop, valido fino al 31 dicembre. Coloro che acquisteranno il videogioco presso GameStop potranno partecipare collegandosi al minisito e provando a vincere proprio la vera Ford Mustang realizzata da Garage Italia Customs per Need for Speed Payback.