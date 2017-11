Need For Speed Payback: la nuova patch velocizza il sistema di progressione

Come annunciato dasu Reddit , a partire da oggi è disponibile una nuova patch disu PC, PS4 e Xbox One. L'aggiornamento mira a velocizzare il sistema di progressione, tenendo conto dei feedback segnalati dagli utenti.

Dopo le critiche mosse alle microtransazioni di Star Wars Battlefront 2 e FIFA 18, anche gli sviluppatori di Need For Speed Payback hanno deciso di rivedere il bilanciamento del gioco, pubblicando in breve tempo una nuova patch che velocizza il sistema di progressione.

L'update aumenta le ricompense e la reputazione guadagnate nel corso delle varie attività, rendendo più rapido il processo con cui si avanza di livello. Per saperne di più sulla patch potete consultare il changelog completo a questo indirizzo.