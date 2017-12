Need for Speed Payback: il nuovo aggiornamento introduce tantissime novità

hanno annunciato l'arrivo, nella giornata odierna, del primo grande update di, il quale introdurrà una ricca serie di novità.

La prima aggiunta riguarda la modalità "Auto Abbandonate", lungo le strade di Fortune Valley sarà possibile vedere bolidi abbandonati che sarà possibile aggiungere alla propria collezione, la prima auto disponibile sarà la Mazda RX7 Spirit R. L'update includerà inoltre la modalità Speedcross, ricambi aggiuntivi per le auto BMW, Speedlist online aggiornate con le gare di derapate e il supporto per due volanti Logitech, ovvero G920 e G29.

Il primo update di Need for Speed Payback è disponibile da oggi (martedì 19 dicembre) su PlayStation 4, Xbox One e PC.