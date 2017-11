Need for Speed Payback: prenotalo su Amazon e ricevi il DLC Platinum Car Pack

L'offerta è valida fino alle 23:59 di oggi, giovedì 9 ottobre 2017. Una buona occasione per acquistare uno dei titoli più attesi della stagione a prezzo ridotto, con bonus preordine esclusivo !

Effettuando il preordine pagherete il gioco 59.99 euro (anzichè 69.99 euro, con uno sconto del 14% sul prezzo di listino) e riceverete un codice per scaricare il Platinum Car Pack , DLC che include il Neon Sottoscocca Platinum Blue e il fumo esclusivo degli pneumatici nella colorazione Platinum Blue .

Il nuovoarriverà domani nei negozi, avete dunque ancora pochissime ore per prenotare il gioco su Amazon Italia e ricevere l'esclusivo DLC

Altri contenuti per Need for Speed Payback