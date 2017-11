arriverà nei negozi il 10 novembre ma da poche ore è scaduto l'embargo per le recensioni, le principali testate internazionali hanno quindi pubblicato le prime recensioni del nuovo gioco

Nonostante la discreta accoglienza da parte della critica, Need for Speed Payback può contare al momento su un punteggio Metacritic pari a 67/100, destinato a mutare con l'arrivo di ulteriori pareri. Tra i primi voti troviamo quelli di PlayStation LifeStyle (8/10), GameSpot USA (5/10), Hardcore Gamer (4/5) e CGMagazine (8/10).

Per saperne di più sul nuovo gioco di Ghost Games vi rimandiamo alla nostra recensione di Need for speed Payback.