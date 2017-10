Need For Speed Payback: pubblicata la lista completa dei trofei

Su PSN Profiles è comparsa la lista trofei di, permettendoci di conoscere in anticipo tutti gli obiettivi inclusi nel nuovo racing game diin arrivo su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Need For Speed Payback contiene in totale 54 trofei, suddivisi fra 44 bronzi, 7 argenti, 2 ori e naturalmente il trofeo di platino. Gli obiettivi spaziano dal completamento delle missioni storia (occhio agli spoiler) al potenziamento delle auto, passando per le gare velocità e gli eventi classificati. Se volete consultare l'intera lista trofei nel dettaglio, la trovate direttamente su PSN Profiles.

Ricordiamo che Need For Speed Payback uscirà il 10 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.