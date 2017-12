Need For Speed Payback è la quarta offerta di Natale sul PlayStation Store

Approfitterete di questa occasione per recuperare il nuovo racing game di Electronic Arts ? Ricordiamo che le offerte natalizie del PlayStation Store continueranno ad aggiornarsi ogni 48 ore fino al 24 dicembre.

La versione Standard di Need For Speed Payback è proposta a 34,99 euro anziché 69,99 euro, mentre la Deluxe Edition è disponibile a 44,99 euro anziché 89,99 euro (questa versione include lo Story Mission Pack di prossima uscita, colore del nitro esclusivo applicabile a 5 auto, una targa esclusiva, un'icona di classifica esclusiva, 5 consegne, 5% di REP bonus, 10% di sconto sui contenuti acquistati con valuta di gioco e un Platinum Car Pack con 5 auto).

Dopo, il nuovosi presenta come la quarta offerta di Natale del: il gioco potrà essere acquistato fino all'8 dicembre con uno sconto pari al 50% sul prezzo di listino.

Altri contenuti per Need for Speed Payback