Need for Speed Payback e Sonic Forces tra le novità del PlayStation Store

Come ogni lunedì torna l'appuntamento con l'aggiornamento settimanale del PlayStation Store: una settimana interessante, quella appena iniziata, che vede l'arrivo di titoli come, ATV Drift & Tricks, Nioh Complete Edition e. Di seguito, l'elenco dei nuovi giochi per PS4, PlayStation VR, PlayStation Vita e PS3.

Novità PlayStation 4



Ace of Seafood (11 Novembre - 14,99 euro)

ATV Drift & Tricks (Disponibile ora - 39,99 euro)

Hand of Fate 2 (6 Novembre - 19,99 euro)

Guardiani Della Galassia by Telltale: Episodio 5 (7 novembre)

Max The Curse of Brotherhood (8 Novembre - 14,99 euro)

Minecraft Story Mode Stagione 2 Episodio 4 (Disponibile ora)

Need for Speed Payback (10 Novembre - 59,99 euro)

Nioh Complete Edition (7 Novembre - 49,99 euro)

Sonic Forces (7 Novembre - 39,99 euro)

PlayStation Vita

Cursed Castilla (11 novembre - 14,99 euro)

PlayStation VR



Discovery (11 Novembre - 14,99 euro)

Ghosts in the Toybox (11 Novembre - 9,99 euro)

League of War VR Arena (11 novembre - 29,99 euro)

Domani (martedì 7 novembre) arriveranno sul PlayStation Store anche i nuovi giochi gratis PlayStation Plus, tra cui Until Dawn Rush of Blood, Worms Armageddon e Bound. A metà settimana arriveranno inoltre i nuovi sconti e L'Offerta della Settimana, restate sulle pagine di Everyeye.it per tutti gli aggiornamenti in merito.