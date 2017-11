Need for Speed Payback e Super Lucky's Tale tra le novità di Xbox Store

Come ogni mercoledì mattina,ha annunciato la lista delle ultime novità in arrivo su: il marketplace di Microsoft si aggiorna con nuovi giochi per Xbox One, demo, beta e con l' apertura dei preordini dei titoli più caldi in arrivo nei prossimi mesi.

Di seguito vi elenchiamo i nuovi giochi e i nuovi pre-order per Xbox One disponibili sullo store Microsoft. Tra le novità della settimana segnaliamo l'arrivo di Need for Speed Payback, Super Lucky's Tale, World of Tanks X Edition e Hitman Game of the Year Edition.

Novità Xbox One

Super Lucky's Tale (Disponibile- 39,99 euro)

Need for Speed Payback (10 Novembre - 69,99 euro)

Assault Android Cactus (Disponibile - 9,99 euro)

Hitman Game of The Year Edition (Disponibile - 49,99 euro)

EA Sports FIFA 18 + NBA Live 18 Bundle (Disponibile - 59,99 euro)

World of Tanks X (Disponibile Gratis)

Sonic Forces (Disponibile - 39,99 euro)

Preordini Giochi Xbox One

Nessun nuovo preorder è disponibile su Xbox Store nel momento in cui scriviamo.

Ricordiamo che sono ancora disponibili i Games with Gold di novembre, Trackmania Turbo e NiGHTS Into Dreams, entrambi i titoli potranno essere scaricati fino al 30 novembre. Nella giornata di ieri, inoltre, sono partiti anche i nuovi Deals with Gold su Xbox Store, con sconti fino al 75%.