Need for Speed su PS5 e Xbox Series X: il nuovo capitolo solo su next-gen, secondo Grubb

Stando a quanto dichiarato dal noto insider e giornalista videoludico Jeff Grubb, il nuovo capitolo della serie automobilistica di Need for Speed sarà pubblicato esclusivamente su console di nuova generazione.

Come precedentemente specificato da Laura Miele di Electronic Arts, il publisher puntava inizialmente alla release cross-gen ma, se le informazioni di Grubb si riveleranno accurate, vedremo sfrecciare il nuovo Need for Speed sviluppato da Criterion soltanto su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, oltre che - si presume - su PC.

"Need for Speed è sempre previsto per quest'anno... È vero, il gioco dovrebbe arrivare a novembre. Se sei un fan di Need for Speed che ha acquistato una console di nuova generazione, ecco la novità: sarà solo su next-gen. Stanno passando solo alle console next-gen", queste le parole di Grubb durante uno dei suoi streaming.

Grubb ha inoltre suggerito che il titolo potrebbe essere ambientato nella città di Miami e restituirà le classiche sensazioni da "underground" per cui è divenuta celebre la serie. In questo caso, tuttavia, l'insider si è dimostrato più prudente, in quanto non in grado di confermare l'effettiva veridicità delle informazioni che ha ricevuto.

Dopo essersi affiancati a DICE per lo sviluppo di Battlefield 2042, Criterion è ora pienamente concentrata su Need for Speed, e stando al leaker Tom Henderson al progetto sta collaborando anche Codemasters Cheshire.