Need for Speed e Skate 4: dettagli e data d'uscita negli ultimi rumor

Sembrerebbe proprio che gli annunci estivi non siano ancora finiti e che Electronic Arts stia pensando di presentare al pubblico alcuni dei prodotti in lavorazione che arriveranno sul mercato nei prossimi mesi. A parlarne è stato un noto insider, secondo il quale a breve scopriremo maggiori dettagli su Skate 4 e il nuovo Need For Speed.

Ci riferiamo alle anticipazioni di Tom Henderson, probabilmente uno degli insider più affidabili del momento insieme a The Snitch, altro utente misterioso che nelle ultime settimane ha fatto più di una soffiata a tema videoludico. Stando alle parole di Henderson, il nuovo Need For Speed verrà presentato a luglio e ricorderà molto da vicino la serie TV The Boondocks trasmessa tra il 2005 e il 2014. Il titolo del gioco potrebbe essere Need For Speed Unbound e, stando ai rumor, le automobili godranno di effetti scia elementali. Pare inoltre che i giocatori potranno incontrarsi in giro per il mondo di gioco e sfidarsi in una gara ad alta velocità. Le voci di corridoio anticipano anche la data d'uscita del racing game, che potrebbe arrivare il 4 novembre 2022.

La presentazione di Electronic Arts dovrebbe coinvolgere anche Skate 4, ormai al centro di numerosi rumor a causa di una versione di prova. Secondo l'insider, il gioco non ha ancora una data d'uscita e non arriverà prima dell'inizio del 2023.

Avete già letto la presunta data d'uscita di FIFA 23, svelata sempre da Tom Henderson?