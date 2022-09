Che fine ha fatto Need for Speed? Per Tom Henderson uscirà entro fine anno

Che fine ha fatto il nuovo Need for Speed? In estate è trapelato in rete un video leak di Need for Speed 2022, ci si aspettava una presentazione proprio durante i mesi estivi ma così non è stato. Il gioco esiste ancora? Facciamo chiarezza.

Nello specifico è Tom Henderson a fare chiarezza, il celebre leaker e giornalista non ha moltissime informazioni in merito ma è assolutamente sicuro dl fatto che il gioco non sia stato cancellato e anzi, si aspetta che presentazione e pubblicazione avvengano entro i prossimi tre mesi, con una uscita dunque fissata ancora entro la fine dell'anno.

Anche Jeff Grubb ha parlato di un rinvio interno per Need for Speed con il titolo previsto non più per il mese di novembre ma per il mese di dicembre, comunque entro la fine del 2022 come previsto. Secondo Grubb i piani prevedevano un playtest a luglio e il reveal del gioco in estate ma così non è stato, il video leak ha generato numerose critiche e non è piaciuto alla community di NFS.

Secondo Henderson, il gioco sarebbe orientato ad un pubblico molto giovane/casual, non è chiaro per se EA stia pensando ad una pubblicazione free to play o se il nuovo Need for Speed verrà venduto regolarmente nei negozi fisici e digitali.