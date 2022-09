Need for Speed Unbound esce a dicembre? Tom Henderson colpisce ancora

Tra presunti video leak del nuovo Need for Speed e continui rumor legati al racing game, il tanto chiacchierato Need for Speed: Unbound non si è mai mostrato ufficialmente al pubblico.

Tale circostanza potrebbe tuttavia mutare molto presto, almeno stando a quanto riportato dal famigerato Tom Henderson. Il noto insider, che negli anni si è ormai costruito uno storico di innumerevoli previsioni rivelatesi poi esatte, si dice infatti certo del fatto che il reveal del titolo sia imminente.



Nello specifico, le fonti da lui interrogate riferiscono di una presentazione di Need for Speed: Unbound in programma per i primi giorni di ottobre 2022. Il tutto dovrebbe avvenire con la pubblicazione di un trailer della durata di circa un minuto e mezzo. Il filmato, si apprende, dovrebbe mostrare il racing game in azione, sulle note di un brano del rapper statunitense A$AP Rocky. Tom Henderson, tuttavia, non si ferma qui, ribadendo ancora una volta che Need for Speed: Unbound uscirà entro la fine del 2022. L'attesa non dovrebbe perciò essere troppo lunga, con l'insider che punta tutto sulla data del prossimo venerdì 2 dicembre 2022.



L'insider prevede che l'esperienza proposta da EA avrà un forte focus sul comparto multiplayer, con i piloti che potranno competere l'uno contro l'altro in diverse aree della mappa di gioco. Al momento, nulla di confermato: non resta che attendere eventuali conferme da Electronic Arts!