Need for Speed Unbound: acquistabile in questo momento a 10 euro

Need for Speed ​​Unbound è l'ultimo videogioco di corse sviluppato da Criterion Games uscito il 2 dicembre 2022 solamente per PC e Console Next Gen. È il venticinquesimo capitolo della serie Need for Speed, il primo per Criterion da Rivals del 2013 e sempre il primo come sviluppatore principale da Most Wanted del 2012.

Vai subito all'offerta In Need for Speed Unbound i graffiti prendono vita con un particolare stile grafico mai visto prima nei precedenti capitoli della serie, che combina uno stile street art con le auto su licenza più famose che siamo abituati a vedere nei giochi della serie.

Il gioco è già in offerta in edizione PC a 9,99 euro o 29,99 euro per PS5 o 15,70 euro per Xbox Series X invece di un prezzo di listino di 79,99 euro. Tutte le versioni in promozione sono vendute e spedite da Amazon.

Particolarità del gioco è la possibilità di piazzare delle scommesse bonus con i nostri soldi virtuali contro gli avversari rivali, prendendoci dei rischi per tentare il tutto per tutto. Come nei più recenti capitoli della serie, anche in questo nuovo episodio saranno presenti i frenetici inseguimenti con la polizia.

