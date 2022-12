Need for Speed Unbound: le auto migliori per i nuovi giocatori

Lasciandoci alle spalle un novembre molto caldo sul fronte videoludico, all’insegna di avventure di altissimo livello qualitativo, è giunto il momento di salutare un mese di dicembre, differente dal solito, pronto a regalarci grandi esperienze digitali, tra cui il nuovo titolo del brand di Need for Speed.

Dicembre, infatti, è il mese in cui si sentono in lontananza dei rombi di motore, a colpi di gare frenetiche fino all’ultimo segno di copertone sull’asfalto rovente. L’inizio del mese decreta l’arrivo sul mercato di Need for Speed Unbound, in seguito ad una lunga attesa sulla scoperta di ulteriori dettagli circa l’ultimo capitolo di un franchise molto popolare e che costituisce da sempre una delle punte di diamante della line-up di titoli terze parti prodotti da Electronic Arts.

Il lancio di questa nuova iterazione segnerà il momento di scoperta per i novizi di Need for Speed e, proprio per questo, nel corso di questa guida cercheremo di scoprire come iniziare al meglio la propria avventura scegliendo le auto migliori. È arrivato il momento di scaldare i motori e primeggiare tra le strade di Lakeshore.

Need for Speed Unbound: un inizio spettacolare con Lamborghini e Nissan

Nelle primissime fasi iniziali della propria avventura non vi saranno moltissime auto a disposizione dei giocatori. Questo accade a causa del sistema di progressione del titolo, che incentiva e garantisce l’ottenimento di veicoli dalle lodevoli performance solo in seguito ad un avanzamento in gioco che richiederà numerose gare alle proprie spalle. Tuttavia, è possibile avere dei mezzi discreti sin da subito e, nel dettaglio, sono due i modelli che vi garantiranno i primi successi ed il taglio del traguardo al primo posto nelle gare iniziali:

La Lamborghini Countach 25 dell’88

La Nissan Silvia K's del ‘98

La prima delle due autovetture sopracitate è sicuramente quella più efficiente in termini di velocità (può infatti raggiungere quasi duecento miglia orarie), anche se la categoria A+ della stessa e la sua trazione stradale garantiranno delle piacevoli sorprese. D’altro canto, i compromessi saranno altrettanto evidenti: la Lamborghini Countach 25 dell’88 raggiunge le sessanta miglia orarie in quattro secondi; si tratta di numeri alquanto elevati per un’auto da corsa che deve gareggiare nel dinamico mondo di Need for Speed. Tuttavia, rimane comunque un’alternativa migliore (anche se non l’unica) rispetto alla Nissan Silvia K's del ’98.

Need for Speed Unbound approderà sulle console di ultima generazione, ossia PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC. È finalmente giunto il momento di scoprire la messa a punto operata dal team di sviluppo, il cui frutto del proprio lavoro ha dato alla luce il nuovo capitolo della saga di Need for Speed. Mentre Criterion sogna di sviluppare un nuovo Burnout, gli utenti avranno finalmente modo di sfrecciare sulle strade di Lakeshore, divenendo così i campioni in Need for Speed Unbound tra luci al neon e derapate in pista.