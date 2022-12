Need for Speed Unbound: cinque veterani di Criterion abbandonano appena dopo il lancio

A poche settimane dal lancio di Need for Speed Unbound, disponibile in prova gratuita con EA Play, cinque volti storici di Criterion Games hanno ufficialmente annunciato di essersi separati dalla software house britannica facente parte degli studi interni di Electronic Arts.

Matt Webster, vicepresidente e direttore generale di Criterion, ha confermato di essersi separato dalla compagnia. Webster lavorava con Criterion da oltre 23 anni e con EA dal 1990, ed ha fatto parte del team iniziale responsabile del primo capitolo della serie calcistica di FIFA. Lascia anche il produttore esecutivo Pete Lake, che è entrato a far parte di Criterion per la prima volta come artista nel 1996. Stessa decisione presa dal direttore tecnico senior Andrei Shires, un veterano di Criterion che faceva parte dello studio da 16 anni.

Anche il capo dello sviluppo dello studio Alan McDairmant si trasferisce dopo 17 anni con EA, mentre Steve Uphill, responsabile dei contenuti, se ne va dopo il suo ultimo periodo di 10 anni con la compagnia. Tutti e cinque si dirigono altrove per "esplorare nuove opportunità al di fuori di EA", e la notizia arriva immediatamente dopo l'uscita di Need for Speed ​​Unbound. Al momento nessuno degli ormai ex membri di Criterion ha fornito ulteriori precisazioni circa la loro dipartita.



