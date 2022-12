Need for Speed Unbound: come disattivare gli effetti grafici

Il nuovo capitolo della serie di racing arcade pubblicata da Electronic Arts si prepara ad arrivare sul mercato, ma le critiche di parte del pubblico hanno già raggiunto gli sviluppatori, in particolare per quando riguarda la direzione artistica scelta per questo nuovo titolo - l'account twitter di Need for Speed ha addirittura insultato un fan.

Nello specifico, ad essere diventati oggetto di prime impressioni negative da parte di alcuni giocatori verso Need for Speed Unbound sono gli effetti grafici che compaiono sulle auto durante le corse, come il fumo generato dalle ruote durante una derapata o i lampi che restituiscono la sensazione di velocità. Si tratta infatti di effetti visivi realizzati con una tecnica di cell-shading e colorati con tinte brillanti e accese, in un contrasto netto e voluto con il resto della grafica del gioco, che invece ricerca un più classico fotorealismo.

Se siete anche voi tra gli utenti che si sono lamentati di questa decisione, sappiate che sfortunatamente questi effetti non possono essere disattivati completamente, ma solamente parzialmente disabilitati o modificati. Per farlo, seguite questa procedura:

Accedete alla schermata Corse del vostro Garage

Selezionate la voce Stile

Selezionate la voce Effetti di guida

Selezionate la voce Campioni

Impostate su Nessuno

In questo modo non potrete disattivare gli effetti più importanti, come il fumo o le luci, ma potrete modificarne i colori e l'aspetto per renderli visivamente meno impattanti e più in linea con i vostri gusti - ad esempio rendendo il fumo grigio e rimuovendo i simboli in stile graffiti che compaiono a schermo.

Per saperne di più sul gioco in attesa della recensione ufficiale, vi rimandiamo alla nostra anteprima di Need for Speed Unbound.