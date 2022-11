Need for Speed Unbound: come sarà il multiplayer? Tutti i dettagli su Lakeshore Online

Di ritorno dal giro del mondo di NFS Unbound in 70 canzoni, i ragazzi di Criterion riguadagnano le pagine del sito ufficiale di EA per descrivere Lakeshore Online, il cuore pulsante dell'esperienza multigiocatore di Need for Speed Unbound.

Parallela alle attività della campagna principale, Lakeshore Online ci viene descritta da Criterion come un'esperienza a se stante caratterizzata da una progressione specifica a cui accedere dal menù principale di NFS Unbound.

Il garage virtuale di Lajkeshore Online accoglierà tutte le auto sbloccate dal proprio alter-ego e fornirà tutti gli strumenti necessari per effettuare le elaborazioni e customizzazioni. Il modulo multigiocatore di Need for Speed Unbound proporrà numerosi eventi, dalle Partite Veloci alle competizioni accessibili dal matchmaking mentre si esplora la mappa open world. In Guida Libera, ad esempio, un massimo di 16 giocatori potranno sfrecciare per le strade di Lakeshore e cimentarsi in sfide 'dinamiche' basate sull'esplorazione della città.

Per partecipare alle gare 'ufficiali' di Lakeshore Online, e alle singole playlist delle sfide già avviate o imminenti, bisognerà prendere parte ai Raduni. Le sfide classificate garantiranno un maggior quantitativo di Punti Esperienza e, con essi, più possibilità per customizzare ed elaborare i propri bolidi.

Lakeshore Online aprirà i battenti all'uscita di Need for Speed Unbound, previsto per il 2 dicembre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Al lancio, in Lakeshore Online non ci saranno poliziotti e non saranno disponibili le Staffette. Qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra anteprima di Need for Speed Unbound tra luci al neon e derapate.