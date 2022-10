Need for Speed Unbound: corse clandestine ed estetica anime si mescolano nel primo trailer

Come promesso, Electronic Arts ha finalmente presentato Need for Speed Unbound con il primo trailer ufficiale del nuovo capitolo della serie racing arcade. Il filmato, che potete gustarvi in apertura, mette subito in mostra alcune peculiarità dell'ultima fatica di Criterion Games.

Come possiamo osservare dal reveal trailer in collaborazione con il rapper A$AP Rocky, Need for Speed Unbound presenta sì il classico tema delle gare clandestine ma lo fa in un'ottica completamente inedita per il franchise. Gli sviluppatori hanno ricercato e trovato una sorta di ibrido dal punto di vista grafico, creando un punto di incontro tra un'estetica realistica ed una in stile anime. Questo lo possiamo notare tramite la modellazione e caratterizzazione dei personaggi, ma anche dagli effetti di fumo che scaturiscono dopo una deparata effettuata a tutta velocità. Si tratta certamente di una soluzione coraggiosa da parte del team di sviluppo, che anche da questo punto di vista ha evidentemente voluto portare una ventata d'aria nuova.

"Gareggia contro il tempo, supera i poliziotti in astuzia e partecipa alle qualifiche settimanali per affrontare la Grand, la più importante sfida di corse clandestine di Lakeshore. Riempi il garage con auto personalizzate, mettile a punto e infiamma le strade con il tuo stile, completi esclusivi e una vibrante colonna sonora globale che tocca tutti gli angoli del mondo".

Come ci viene rivelato al termine del video, Need for Speed Unbound sarà pubblicato il 2 dicembre di quest'anno su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Il pre-order assicura tre giorni di accesso anticipato e alcuni oggetti esclusivi. Ulteriori informazioni saranno presto disponibili a questo indirizzo.