Need for Speed Unbound cotto e mangiato: data di uscita svelata da un leak

Continuano i leak sul nuovo gioco di Electronic Arts, nelle scorse ore sono trapelati i primi screenshot di Need for Speed Unbound e apparentemente anche la data di uscita del prossimo gioco della serie di corse NFS.

Come già rivelato da Tom Henderson, Need for Speed Unbound dovrebbe uscire il 2 dicembre 2022, questa la data riportata da un rivenditore giapponese che per primo ha svelato il titolo ufficiale del gioco ed ha mostrato la key art, oltre ad alcune immagini in-game.

Il gioco presenta un'estetica in stile anime contornata da elementi tipici dell'immaginario hip-hop, inoltre da segnalare come NFS Unbound potrebbe uscire solo su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC, non arrivando dunque su console old-gen come PlayStation 4 e Xbox One, anche se un rumor diffuso su Reddit parla di un debutto sulla piattaforma di gaming in streaming di Big G, ipotesi affascinante ma improbabile considerando che Google Stadia chiuderà i battenti a metà gennaio.

In ogni caso oggi ne sapremo di più, il reveal di Need for Speed Unbound è previsto per le 17:00 del 6 ottobre, tra poche ore dunque Electronic Arts annuncerà ufficialmente il nuovo gioco di corse di NFS e confermerà (oppure no?) la data di uscita già trapelata in rete.