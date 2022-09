Need For Speed Unbound: EA ha già fissato la data dei test, secondo Tom Henderson

Ultimamente Tom Henderson è un vero e proprio fiume in piena con le anticipazioni sul nuovo gioco di Need For Speed, ancora mai annunciato ufficialmente da Electronic Arts. Dopo aver rivelato la possibile uscita di Need For Speed Unbound a dicembre, il famoso insider fornisce ulteriori aggiornamenti sul titolo ancora misterioso.

Attraverso un nuovo post sul proprio blog, Henderson riferisce che EA avrebbe già fissato anche la data per i playtest del nuovo racing game, fissati per il 13 ottobre 2022. Ciò sarebbe inoltre coerente con le rivelazioni già fatte dal leaker, che ha dato per sicuro l'annuncio di Unbound per i primi giorni di ottobre. La prova sarebbe rivolta soltanto agli EA Playtester, che si cimenteranno con il nuovo Need For Speed per sei ore al giorno fino al 18 ottobre.

In aggiunta, Henderson riferisce anche che Need For Speed Unbound sarà l'unico gioco di corse prodotto da EA nei prossimi sei mesi, in quanto WRC 23, Project CARS 4 ed il nuovo F1 sono ancora nelle primissime fasi di sviluppo. Sono sempre più approfondite, quindi, le informazioni in possesso dell'insider sul progetto, ed a questo punto non è davvero da escludere che nei prossimi giorni EA possa alzare il sipario sul futuro di Need For Speed e confermarne data d'uscita ed i primi dettagli ludici.

Negli scorsi mesi anche il giornalista Jeff Grubb ha assicurato l'uscita del nuovo Need For Speed entro il 2022, nonostante un rinvio interno. Si resta ora in attesa di conferme definitive.