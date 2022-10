Need for Speed Unbound: con EA Play e Game Pass si potrà provare una lunga demo gratis

A poche ore dall'annuncio di Need for Speed Unbound, anticipato da una miriade di leak e voci di corridoio, Electronic Arts ha svelato anche i dettagli sulla prova gratuita del suo nuovo racing game.

Come spesso accade per i prodotti targati EA, anche Need For Speed Unbound permetterà ai giocatori di essere provato per un periodo di tempo pari a 10 ore. Ovviamente tale versione di prova sarà esclusiva per gli utenti che dispongono di un abbonamento attivo al servizio EA Play, il quale è incluso anche in Xbox Game Pass Ultimate. Come accade in tutte queste versioni di prova, al termine delle 10 ore i giocatori potranno decidere se acquistare la versione definitiva del gioco e mantenere tutti i progressi, senza contare che l'acquisto potrà avvenire con uno sconto attivo per tutti gli abbonati al servizio EA Play.

Vi ricordiamo che il gioco approderà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 2 dicembre 2022 solo su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Sulle nostre pagine potete trovare anche tutti i dettagli in merito alle due diverse edizioni di Need for Speed Unbound disponibili al preorder già da oggi.

Sapevate che Need For Speed Unbound girerà a 4K e 60fps su PS5 e Xbox Series X|S?