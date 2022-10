Need for Speed Unbound, nuovo gameplay in arrivo: ecco la data e l'ora

Non bastasse il trailer di Need for Speed Unbound su Tag e stile artistico, preannuncia l'arrivo di un nuovo video con scene di gameplay tratte dal prossimo capitolo del kolossal arcade racing di Electronic Arts in uscita il 2 dicembre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Il prossimo atto dell'ormai storica proprietà intellettuale di EA promette di 'premere sull'acceleratore' dell'innovazione e dell'originalità abbracciando uno stile artistico ispirato alle forme d'arte contemporanea più rappresentative.

Il nostro alter-ego, come da tradizione per la serie, potrà accedere a una vasta selezione di bolidi e a un'infinità di elemento per customizzarne l'aspetto e potenziarne le prestazioni. Se il primo filmato si è focalizzato sui Tag e sul comparto artistico, il nuovo trailer dovrebbe quindi offrirci degli approfondimenti sull'esperienza di gioco vera e propria, come pure sulle personalizzazioni delle auto o sull'ampia rosa di modalità e ambientazioni. Staremo a vedere.

I bolidi di NFS torneranno a divorare l'asfalto digitale della mappa open world di Lakeshore a partire dalle ore 17:00 di domani, martedì 18 ottobre, con il nuovo video gameplay di Need for Speed Unbound promesso dagli sviluppatori statunitensi. Nel caso ve la foste persa, qui trovate la lista completa delle auto di Need for Speed Unbound.