Need For Speed Unbound girerà sorprendentemente su PS5 ed Xbox Series X/S

Need For Speed Unbound si è da poco mostrato al pubblico con un nuovo trailer di presentazione dedicato alle corse clandestine, in un primo video di presentazione che mescola la spettacolarità della velocità ed un'estetica anime. Electronic Arts si appresta a pubblicare un nuovo capitolo della celebre saga automobilistica.

Dopo l'ultimo reveal trailer che ha ufficializzato Need For Speed Unbound, in cui vi è stata anche una collaborazione con il rapper A$AP Rocky, lo sviluppatore Criterion ha rilasciato nuove informazioni circa la nuova produzione in arrivo il 2 dicembre 2022: il gioco girerà anche a 60 FPS su PS5 ed Xbox Series X/S. Seppure sia un'informazione alquanto normale, visto anche il salto qualitativo effettuato con gli hardware delle ultime console di casa Sony e Microsoft, la dichiarazione del team di sviluppo deriva da un malcontento generale per la presentazione del reveal trailer a soli 30 FPS.

Le preoccupazioni dei fan non si sono fatte certamente attendere, nonostante la natura esclusiva di Need For Speed Unbound per le nuove piattaforme da gioco lasci presagire una qualità produttiva superiore rispetto alla media delle produzioni multipiattaforme. Nel corso di una dichiarazione rilasciata al portale IGN, inoltre, il creative director Kieran Crimmins ha da poco confermato che Need For Speed Unbound raggiungerà i 60 FPS e una risoluzione in 4K. Inoltre, Crimmins dichiara anche che la fisica di gioco offrirà un'esperienza ludica superiore rispetto agli standard delle altre produzioni del celebre titolo arcade automobilistico.

Infatti, sembrerebbe che l'engine di gioco, il Frostbite Engine, offrirà il feedback di una guida più immersiva e con più controllo del mezzo. Le aspettative attorno al prodotto, ormai in dirittura d'arrivo, sembrano abbastanza elevate, seppure sarà necessario provare con mano il titolo per verificare che questo si dimostri qualitativamente buono. Tuttavia, i primi trailer di presentazione lasciano presagire l'arrivo di un titolo sulla carta molto interessante, che potrebbe addirittura gettare le nuove basi per il futuro corso della saga di Need For Speed.

Dunque, almeno per il momento, non ci resta che attendere nuove informazioni da EA e l'arrivo di Need For Speed Unbound, che uscirà il 2 dicembre 2022.