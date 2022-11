Need For Speed Unbound leakato online: inseguimenti, personalizzazione e guidabilità

Sembra che il day one di Need For Speed Unbound sia stato rotto con tre giorni d'anticipo. Nelle ultime ore, infatti, sono spuntati in rete diversi filmati di gameplay non autorizzati, grazie ai quali abbiamo potuto raccogliere alcune informazioni molto succose sul racing di EA.

Nel primo dei due video pubblicati in rete, in particolare, ci è stato possibile dare un'occhiata alla schermate di acquisto e aggiornamento delle auto, che ci hanno offerto spunti molto interessanti. Tra le diverse opzioni a disposizione del giocatore fa il suo ritorno ad esempio la sezione comunità, che permetterà ai giocatori di tutto il mondo di condividere o scaricare un numero potenzialmente infinito di opzioni estetiche per il proprio bolide.

Sarà inoltre possibile mettere in mostra il proprio stile grazie ad alcune possibilità di personalizzazione legate alla scia di guida, al suono del tubo di scarico e, infine, al rumore emesso dal clacson. Gli sviluppatori hanno insomma puntato molto sul lato estetico di questa produzione.

Nel secondo contributo abbiamo invece potuto dare uno sguardo più approfondito alle sezioni di guida del prossimo Need For Speed, affrontate in questo caso con lo stile sprezzante di un maggiolino d'epoca. A primo impatto la guidabilità è sembrata molto simile a quella di Need For Speed Heat, come anche testimoniato dai commenti social da parte della community, non troppo entusiasta della cosa.

C'è stato poi spazio anche per delle brevi sezioni di inseguimento con la polizia, in cui purtroppo l'intelligenza artificiale si è mostrata, almeno a primo impatto, non in grado di tallonare il giocatore adeguatamente, finendo per perderlo di vista dopo la prima curva. Ovviamente è presto per dare dei giudizi definitivi, dal momento che non è ancora stato possibile osservare il gioco nella sua completezza e dopo l'applicazione della patch day one.

Ad ogni modo, il titolo di corse sta facendo sicuramente tanto discutere sulla rete, soprattutto dopo gli insulti lanciati dal profili Twitter di Need For Speed Unbound ai giocatori.